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Yeni Şarkısı İçin Mısır'dan İlham Aldı
Türk pop müziğinin genç ve yakışıklı ismi Cem Yenel, geçtiğimiz günlerde tatil amaçlı çıktığı Mısır seyahatinde ülkenin birçok noktasını gezerek çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı ve beğeni topladı. Yenel'in, yeni şarkısı için Mısır'dan ilham aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Sharm El-Sheikh şehrinde tur atarak ardından safari macerası yaşayan Cem Yenel, çölde yaptığı Atv turunun ardından Ras Mohammed'de dalış yaparak o unutulmaz anları kamera altına aldı.
MISIR'DAN İLHAM ALDI
Mısır'ın yerel müziklerini de dinleme şansı yakalayan Yenel, hazırlık aşamasında olduğu yeni şarkısının ara melodisini Mısır'da yazdı.
Yakın zaman sonra yayınlanacak olan bir başka şarkısının temasını da Mısır'dan ilham alan Cem Yenel, bu şarkıda mısır sazları ve ezgilerini kullanacağını paylaşarak hayranlarında merak uyandırdı.
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