Yeni şarkı çok sevildi

Şarkıcı Selçuk Balcı’nın yeni teklisi “Kırılsın Ellerim” tüm dijital platformlarda yayında.

Selçuk Balcı, Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Selçuk Balcı yeni çıkardığı ‘’Kırılsın Ellerim’’ şarkısı hakkında “Bir haftada iyi dönüşler aldık. Kemençe müziği ile çok uyuştu. Şimdiye kadar da kötü bir eleştiri almadık şarkımız için. Bende plak merakı var.”diye konuştu.

