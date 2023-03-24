Yeni Rap Şarkıları "Dolunay", Mertcan C ve Kazø'nun Tarzını Yeniden Tanımlıyor

Şarkı, sadece güçlü müzikal öğeleriyle değil, aynı zamanda içerdiği etkileyici sözleriyle de dikkat çekiyor. "Dolunay"ın derin anlamlı sözleri ve etkileyici melodisi, müzikseverleri büyüleyecek.

Mertcan C ve Kazø, aynı zamanda "Dolunay"ın video klibi için Gonsalo Oliviera ile birlikte çalıştılar. Video klibinde, şarkının atmosferiyle uyumlu bir görsellik kullanıldı. Ayrıca, şarkının kapak ve sanat çalışmaları da Bleron Veliqi tarafından tasarlandı.

"Dolunay"ı kaçırmayın ve bu güçlü şarkıyı keşfedin!



