Flaş HaberAile Dizisinde Konuşulacak Düğün Sahnesi
Son Dakika
Yeni Rap Şarkıları "Dolunay", Mertcan C ve Kazø'nun Tarzını Yeniden Tanımlıyor
Mertcan C ve Kazø, yeni şarkıları "Dolunay"ı müzikseverlerle buluşturuyor! 24 Mart tarihinde yayınlanan şarkı, Mertcan C ve Kazø'nun sözleriyle, Tower beatz'in müziğiyle ve Kazø'nun mix/mastering çalışmasıyla hazırlandı.
Şarkı, sadece güçlü müzikal öğeleriyle değil, aynı zamanda içerdiği etkileyici sözleriyle de dikkat çekiyor. "Dolunay"ın derin anlamlı sözleri ve etkileyici melodisi, müzikseverleri büyüleyecek.
Mertcan C ve Kazø, aynı zamanda "Dolunay"ın video klibi için Gonsalo Oliviera ile birlikte çalıştılar. Video klibinde, şarkının atmosferiyle uyumlu bir görsellik kullanıldı. Ayrıca, şarkının kapak ve sanat çalışmaları da Bleron Veliqi tarafından tasarlandı.
"Dolunay"ı kaçırmayın ve bu güçlü şarkıyı keşfedin!
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|60
|2. Fenerbahçe
|24
|54
|3. Beşiktaş
|25
|49
|4. A.Demirspor
|25
|45
|5. Trabzonspor
|25
|44
|6. Başakşehir
|24
|41
|7. Kayserispor
|25
|38
|8. Konyaspor
|25
|34
|9. Karagümrük
|24
|31
|10. Antalyaspor
|25
|28
|11. Alanyaspor
|25
|28
|12. Sivasspor
|25
|27
|13. Kasımpaşa
|25
|26
|14. Gaziantep FK
|25
|25
|15. Ankaragücü
|24
|25
|16. İstanbulspor
|24
|24
|17. Giresunspor
|24
|23
|18. Hatayspor
|24
|23
|19. Ümraniye
|25
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|27
|57
|2. Eyüpspor
|26
|53
|3. Sakaryaspor
|27
|49
|4. Pendikspor
|26
|47
|5. Rizespor
|25
|46
|6. Keçiörengücü
|26
|46
|7. Bodrumspor
|26
|41
|8. Boluspor
|26
|41
|9. Bandırmaspor
|26
|40
|10. Manisa FK
|25
|39
|11. Göztepe
|25
|35
|12. Tuzlaspor
|26
|28
|13. Altay
|26
|25
|14. Adanaspor
|27
|25
|15. Erzurumspor
|25
|24
|16. Altınordu
|26
|20
|17. Gençlerbirliği
|25
|17
|18. Denizlispor
|27
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|27
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|69
|2. M.City
|27
|61
|3. M. United
|26
|50
|4. Tottenham
|28
|49
|5. Newcastle
|26
|47
|6. Liverpool
|26
|42
|7. Brighton
|25
|42
|8. Brentford
|27
|42
|9. Fulham
|27
|39
|10. Chelsea
|27
|38
|11. Aston Villa
|27
|38
|12. Crystal Palace
|28
|27
|13. Wolves
|28
|27
|14. Leeds United
|27
|26
|15. Everton
|28
|26
|16. Nottingham Forest
|27
|26
|17. Leicester City
|27
|25
|18. West Ham United
|26
|24
|19. Bournemouth
|27
|24
|20. Southampton
|28
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|26
|68
|2. Real Madrid
|26
|56
|3. Atletico Madrid
|26
|51
|4. Real Sociedad
|26
|48
|5. Real Betis
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|41
|7. Athletic Bilbao
|26
|36
|8. Rayo Vallecano
|26
|36
|9. Osasuna
|26
|34
|10. Celta Vigo
|26
|34
|11. Mallorca
|26
|32
|12. Girona
|26
|31
|13. Getafe
|26
|29
|14. Sevilla
|26
|28
|15. Cadiz
|26
|28
|16. Real Valladolid
|26
|28
|17. Espanyol
|26
|27
|18. Valencia
|26
|26
|19. Almeria
|26
|26
|20. Elche
|26
|13