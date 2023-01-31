Yeni Projeye Yeni İmaj

Rolü için değişime ilk önce saçlarından başlayan güzel oyuncu İlay Erkök, bambaşka görünüme büründü. Yeni halini sosyal medyadan takipçileri ile paylaşan Erkök, hayranlarını adeta büyüledi. Kısa sürede büyük beğeni toplayan fotoğraf kareleri, yorum yağmuruna tutuldu.

Hercai dizisinde canlandırdığı karakter ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan İlay Erkök yeni projesi için imaj değiştirdi. Rolü gereği imaj değişimine giden güzel oyuncu, bambaşka bir görünüme büründü. Erkök, yeni halini sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı. Başarılı oyuncunun paylaşımına hayranları ve sevenleri kısa sürede beğeni, yorum yağdırdı.



