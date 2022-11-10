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Yeni İmajıyla Sevenlerini Şaşırttı!

Disney Plus'ta yayınlanacak 'Organize İşler' adlı dizide rol alması beklenen Ezgi Mola, önceki akşam sevgilisi Mustafa Aksakallı ile City’s Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Mola'nın yeni imajı sevenlerini şaşırttı. İşte detaylar...

Magazin 10.11.2022, 13:17 10.11.2022, 14:15 arif hür
Yeni İmajıyla Sevenlerini Şaşırttı!

Saçı, makyajı ve sade giyim tarzıyla göz dolduran Ezgi Mola telefonla konuşurken sevgilisi Mustafa Aksakallı ise önden koşar adım yürüdü.

YENİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Sevgililerin uyumlu giyim tarzı gözlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu takıları, renkli çizmesi ve çantasıyla da dikkat çekti.

EZGİ MOLA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE SEVGİLİSİ KİM?

Ezgi Mola 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Mercan Ezgi Mola olan güzel oyuncu İstanbul’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birincisi olarak tamamladı.

Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasım ayında BKM Mutfak'a katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2013 yılında Patos cips ve Defacto reklamlarında yer almıştır. Ocak 2015'ten itibaren Procter & Gamble firmasına ait Ipana diş macununun reklamlarında rol almaya başlamıştır.
Televizyonda Arkadaşım Hoşgeldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte rol aldı. Şimdilerde Masumlar Apartmanı isimli dizide Safiye karakterine hayat vermektedir.

Ezgi Mola'nın sevgilisi kim?

Oyuncu Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyor.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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