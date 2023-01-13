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Yeni Filminin Çekimleri Başladı!
İlişki Doktoru, Aşkın Ömrü, Soygun, Son Şans, İşin Aslı ve Merkez filmlerinde rol alan başarılı oyuncu Duygu Mercan’ın yeni sinema filmi çekimleri başladı.
Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Duygu Mercan senaryosunu Şeyda Delibaşı'nın, yönetmenliğini Hakan Kurşun'un üstlendiği başrollerini Anıl Altan ve Hakan Meriçliler’in paylaştığı “Aşk Bağları” film çekimleri Ürgüp’te devam ediyor.
Peri bacalarının eşsiz ambiyansında eğlenceli anların yaşandığı çekimler ay sonu tamamlanacak.
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