Yeni Filmi İçin Saçını Sarıya Boyatan Onur Büyüktopçu, Bakın Kime Benzetiliyor?

Oyuncu Onur Büyüktopçu, Nişantaşı City's'te objektiflere takıldı.

Saçlarını sarıya boyattığı görülen oyuncu, "Cemre Baysel ile İlhan Şen ile 'Aşk Film' adında bir film çekiyoruz. Film için yönetmenimiz saçımı boyamamı istedi. Hayatım boyunca marjinal biri olmadım. Dövme, piercing ve küpe takmadım. Film bittikten sonra eski saçıma döneceğim. Bakımı çok zor. Alışamadım ve nefret ettim. Sürekli dip boyası çıkıyor" dedi.

"KENDİMİ TUHAF HİSSEDİYORUM"

Sürekli birilerine benzetildiğini söyleyen Büyüktopçu, "Recep İvedik ve Mauro Icardi'ye benzetildim. Kim ne espri yapıyorsa yapsın, hiç takılmam. Kendimi tuhaf hissediyorum. Erkek saçı olduğu için dip boyası sürekli çıkıyor. Sürekli berbere gidiyorum. Bir ay böyle kalacağım. Bu saça bakmak zor" diye konuştu.