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Yeni bir proje için kilo almam!
Show TV'de ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, önceki gün yılbaşı alışverişi için gittiği Akmerkez'de görüntülendi.
Setin yoğun devam ettiğini söyleyen Feyza Civelek "Rolümü çok seviyorum. Kötü karakter oynamak hoşuma gidiyor. Yaptıklarından dolayı Nilay'a tepkiler geliyor. Gelecek bölümlerde daha da kızacaklar. Ama rol olduğunu unutmamak gerekir" dedi.
21 kilo veren ve fit duruma gelen Feyza Civelek, "Bir sinema projesi için 15 kilo alır mısınız?’ soru üzerine" Şu an düşünmem. Kilo vermek zor, ayrıca emek istiyor ve ben şu an tadını çıkarıyorum. İleride neden olmasın? Rol için her şey yapılır" diyerek kahkaha attı.
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