Yeni Bir Aşk Mı Doğuyor? Şaşırtan Fotoğraf...

Berk Atan, yakın zamanda bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile birlikteliğini noktaladığını duyurmuştu.

Berk Atan ve Melis Tüzüngüç, önceki akşam Esnaf Maslak’ta samimi bir şekilde görüntülendi.

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Atan ve Tüzüngüç’in samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Atan ve Tüzüngüç iddialar sonrası sessizliğini koruyor.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan (d. 26 Eylül 1991, İzmir), Türk manken, model ve oyuncudur.

2012 Best Model of Turkey birincisidir.

Kameralar karşısına ilk kez Her Şey Yolunda dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile geçmiştir. Dizi 23 bölüm sürmüştür. Daha sonra Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandırmıştır. 2015-2016 yılları arasında Güneşin Kızları dizisinde Savaş Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Dizi toplam 39 bölüm sürmüştür.

2017 yılında yayımlanan Dayan Yüreğim dizisinde Atıf Sinan Şanal karakterini canlandırmıştır.

2017 yılında başlayan ve 2018 yılında sona eren Cennet'in Gözyaşları dizisinde Selim karakterini canlandırmıştır. Dizi 36 bölüm sürmüştür.

Günümüzde ise, 2020 yılında TRT 1'de başlayan Gönül Dağı dizisinde Taner karakterini canlandırmaktadır.

MELİS TÜZÜNGÜÇ KİMDİR?

İstanbul doğumlu Melis Tüzüngüç, 4 Ekim 1994 yılında dünyaya geldi. Tüzüngüç ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Yıldız Masalı isimli dizi ile yaşamıştır.

Terazi burcu olan Melis Tüzüngüç 1.65 metre boyunda ve 51 kilo ağırlığındadır.

MELİS TÜZÜNGÜÇ ROL ALDIĞI PROJELER

2011-2012 - Yıldız Masalı (İpek)

2012-2013 - Harem (Balkız)

2013 - Böyle Bitmesin (Ömür)

2013 - Babam Sınıfta Kaldı (Yağmur)

2014-2015 - Şimdi Onlar Düşünsün (Reyhan)

2015-2017 - Baba Candır (Ceylan)

2017-2018 - Kanatsız Kuşlar (Zeynep Şanlı)