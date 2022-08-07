Yeni aşkıyla el ele görüntülendi! Yaş farkı dikkat çekti 

Snob Magazin’in özel haberine göre; şarkıcı Levent Yüksel'in merhum Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşaması magazin gündemini karıştırmıştı.



Lidya Özdemiroğlu ile Levent Yüksel'in aşkına, annesi Hepgül Özdemiroğlu da destek olmuştu ''Kızımın yaşadığı ilişkinin arkasındayım'' diyordu.



Çift 1,5 yıldır birlikteliğin ardından yollarını ayırdı.



Özdemiroğlu, kendisinden yaşça büyük olduğu görülen bir beyle görüntülendi.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kendisinden yaşça büyük beyefendiyle el ele alışveriş turunda Snob Magazin objektiflerine yakalandı. Lidya Özdemiroğlu, alışveriş boyunda efendinin elini bırakmaması dikkat çekti.

Özdemiroğlu, kendisinden yaşça büyük sevgilisi hakkında bilgi vermekten kaçındı. Beyfendinin kim olduğu merak konusu oldu.

Bu arada Özdemiroğlu, yaklaşık iki yıldır beyefendiyle aşk yaşadığı öğrenildi.

Lidya Özdemiroğlu, daha öncede aşk yaşadığı isimlerde kendisinden yaşça büyük olması dikkat çekiyor. Özdemiroğlu, Murat Başoğlu ve Levent Yüksel ile aşk yaşamıştı. Levent Yüksel ile yaşadığı aşk günlerce magazin gündemini meşgul etmişti.

LİDYA ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

Lidya Özdemiroğlu, 2016 yılında hayatını kaybeden Türk besteci, söz yazarı ve müzisyen Attila Özdemiroğlu’nun 5. evliliğinden olan ikiz kızlarından biri.

Lara isminde bir ikizi bulunan Lidya Özdemiroğlu,1995 yılında doğdu. Bilgi Üniversitesi'nde eğitimine devam eden Lidya Özdemiroğlu, sosyal medya hesaplarında sürekli Levent Yüksel'in fotoğraflarını paylaşıyor.

Sanatla ilgilenen Lidya Özdemiroğlu müzik dünyasında da çok sayıda arkadaşa sahip.

