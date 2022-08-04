Yeni Aşkını Böyle İlan Etti!

Voleybolcu Ebrar Karakurt ile İmge, sürpriz bir kararla ayrılmışlardı. İmge ayrılıktan kısa süre sonra TikTok fenomeni Devin ile yeni aşka yelken açmış ama aradığı mutluluğu yine bulamamıştı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen İmge, yeni aşkını ilan etti.

ROMANTİK POZLAR

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge aradığını ünlü fenomen Buse Plan'da buldu.

Buse Plan ve İmge, romantik pozlarını "Love" notuyla paylaştı.