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Yeni Aşk! Sevgilisiyle Tatile Çıktı

Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan İbrahim Çelikkol, yemek yazarı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açtı. İbrahim Çelikkol ile adı anılan Natali Yarcan kimdir? İşte detaylar...

Magazin 09.11.2022, 14:00 09.11.2022, 14:04 arif hür
Yeni Aşk! Sevgilisiyle Tatile Çıktı

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da gündemi meşgul ediyor.

Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu'dan boşanan İbrahim Çelikkol, yemek yazarı Natali Yarcan ile yeni bir aşka yelken açtı.

ROMANTİK TATİL!

Sabah'ta yer alan habere göre; Marmaris'e giden iki sevgili şu sıralar romantik bir tatil yapıyor.

NATALİ YARCAN KİMDİR?

İstanbul Üniversite'sinde İngiliz Filolojisi okuyan Yarcan, Virgina Marymount Üniversitesi'nde pazarlama alanında master yaptı. Kimya sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra yemek kitapları yazan sosyetik güzel, ayrıca yemek üzerine hazırladığı programıyla tanınıyor. Birkaç yıl önce eşinden boşanan Yarcan’ın iki çocuğu var.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Çelikkol ile Mutlu, 2022'de boşandı. 

2022 itibarıyla Kuş Uçuşu adlı dizide rol alıyor.

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