Yeni Aşk İddiası! Böyle Görüntülendiler

Uzun yıllardır hayatımızda olan oyuncu ve şarkıcı Keremcem, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

YENİ AŞK İDDİASI

Snob Magazin'in özel haberine göre; Oyuncu ve şarkıcı Keremcem'in Burcu Güngör ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Keremcem, geçtiğimiz günlerde yeni kız arkadaşının Beşiktaş'taki kafesinin açılışına katıldı.

Keremcem ve Burcu Güngör'ün samimi pozları dikkatlerden kaçmadı.

KEREMCEM KİMDİR?

Keremcem kimdir, nereli, kaç yaşında; 28 Aralık 1977 tarihinde Muğla Milas doğumlu Keremcem 44 yaşındadır. Asıl Adı Kerem Cem Dürük’dür. Keremcem, oyunculuk ve şarkıcılık yapmaktadır. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı.

2005'te “Eylül” adlı parça ile ilk albümünü çıkardı. Ancak asıl çıkışını “Ağlayalım Beraber” adlı şarkı ile yaptı. 2005'te oyunculuk dünyasına adım atan Keremcem “Kerem ile Aslı” dizisinde rol aldı. Ayrıca O Hayat Benim, Merhaba Hayat, Kavak Yelleri, Tövbeler Tövbesi, İki Yabancı, Keskin Bıçak, Elif, Avrupa Yakası ve Aşk Oyunu dizilerinde de oynadı.

BURCU GÜNGÖR KİMDİR?

Keremcem ile aşk yaşadığı iddia edilen Burcu Güngör'ün ne iş yaptığı ve özel yaşantısı merak konusu oldu. Burcu Güngör'ün prodüktörlük yaptığı öğrenildi.