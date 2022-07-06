Yeni Aracını Görenler Şaştı Kaldı!

Ünlü müzisyen Erdem Kınay, önceki gün erkek arkadaşı ile Bebek'te görüntülendi.

"FİYATINI BİLMİYORUM"

İlginç aracıyla görüntülenen Kınay, "Bu arabadan Türkiye'de sadece bende var. Fiyatını bilmiyorum" diyerek şaşırttı.

ERDEM KINAY KİMDİR?

Erdem Kınay (d. 6 Ocak 1978, İstanbul), Türk besteci, aranjör ve müzik yapımcısı. 6 yaşındayken piyano eğitim aldı, konservatuvar eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.

Bugüne kadar Zeynep, Aşkın Nur Yengi, Ayşe Hatun Önal, Burak Kut, Demet Akalın, Ege Çubukçu, Gökhan Özen, Gökhan Tepe, Hadise, Hande Yener, Kenan Doğulu, Mercan, Murat Boz, Pamela, Serdar Ortaç, Sibel Can ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcının albümlerine katkıda bulundu.

Bugüne kadar üç albüm yayımladı: Proje (2012), Proje 2 (2013) ve Proje 3 (2022).