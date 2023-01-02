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"Yenge" Lakaplı Ünlü Şarkıcıdan Olay Pozlar
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa, fotoğraflarıyla olay yarattı. Sırp şarkıcı, noel pozlarıyla sosyal medyada gündem yarattı. İşte haberin detayları...
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic'in eski eşi Jelena Karleusa, fotoğraflarıyla olay yarattı. Tosic'in Beşiktaş forması giydiği dönemde siyah-beyazlı takımın taraftarının "Yenge" lakabı taktığı Karleusa, noel pozları verdi.
2008 yılında evlendiği Sırp futbolcuyla geçtiğimiz temmuz ayında boşanan şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı pozlarıyla gündem oldu.
İç çamaşırıyla kar üzerinde poz veren Karleusa, yeni yıl mesajı da yayınladı.
Şarkıcı, "Uzun zamandır sahip olmadığım aşk istiyorum" dedi. Karleusa, ayrıca albüm de istediğini söyledi.
Tosic ile Karleusa'nın ihanet yüzünden boşandığı iddia edilmişti.
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