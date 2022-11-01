Yeliz: Türkiye'nin en iyi ilk 3 sesinden biriyim!

Şarkıcı Yeliz, "Türkiye'nin en iyi 5 sesinden biriyim" dedi, sonra iddiasını genişleterek "Türkiye'nin en iyi ilk 3 sesinden biriyim" dedi. Yeliz, bununla da kalmadı ve kendine göre Türkiye'nin en iyi ilk 5'ini de saydı: Ebru Gündeş, Sibel Can, Funda Arar ve Nilüfer'in isimlerini verdi. Bu iddialar tartışma yaratacağa benziyor.

İŞTE YELİZ'İN O AÇIKLAMALARI

"Sesten çok iyi bir yorumcuyum ben. Hiç tevazu göstermeyeceğim, Türkiye'nin 5 kişisi varsa o beşinden biri benim. Eskiden estağfurullah diyordum, hiç tevazu göstermiyorum artık. Ama o beş kişinin içinde olmanın hakkını vermedim! Geçmiş geçmişte kaldı. Önüme bakıyorum artık, non stop çalışıyorum! Hatta 3 sesinden biriyim. 3'e indiriyorum. Ebru Gündeş, Sibel Can, Funda Arar, Nilüfer ilk aklıma gelenler..."

