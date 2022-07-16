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Yeğeniyle İlişki Yaşadığı İddia Edildi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, bir süredir 'aile içi istismar' iddialarıyla gündemde. Geçtiğimiz haftalarda hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Martin'in, yeğeni Dennis Yadiel Sanchez ile yedi ay boyunca ilişki yaşadığı ve bu süre boyunca Sanchez'e şiddet gösterdiği yönünde şoke eden iddialar ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...

Magazin 16.07.2022, 15:29 16.07.2022, 15:51 arif hür
Yeğeniyle İlişki Yaşadığı İddia Edildi!

İki hafta önce Porto Riko'daki bir yargıcın, dünyaca ünlü pop ikonu Ricky Martin'e karşı 'aile içi istismar' nedeniyle bir uzaklaştırma kararı çıkardığı ortaya çıkmış, ancak istismara uğradığı söylenen kurbanın adı daha önce açıklanmamıştı.

Konuya ilişkin basına açıklama yapan bir polis, "Şimdiye kadar polis onu bulamadı. Hakkında şikayetçi olan kişiye ilişkin uzaklaştırma kararı bulunuyor. Emrin yürürlükte kalıp kalmayacağını ise hakim belirleyecek" demişti.

'YEĞENİYLE İLİŞKİ YAŞADI' İDDİASI

İspanyol gazetesi Marca'ya göre; Ricky Martin'in erkek kardeşi Eric Martin, söz konusu şikayette bulunan kişinin şarkıcının yeğeni olan 21 yaşındaki Dennis Yadiel Sanchez olduğunu söyledi. Ricky Martin'in, yedi ay boyunca yeğeni Dennis Yadiel Sanchez ile ilişki yaşadığı ve ilişkileri süresince de Sanchez'e fiziksel ve psikolojik şiddet gösterdiği iddia edildi.

Ricky Martin hakkında şoke eden iddialar Yeğeniyle ilişki yaşadı

Porto Riko gazetesi El Vocero ise; Martin'in yaklaşık olarak iki ay önce ayrılmalarını iyi karşılamadığını ve yeğenini aramaya devam ederek, evinin yakınlarında dolaştığını kaydetti. Sanchez ayrıca, Martin'in 'fazla miktarda alkol ve uyuşturucu tükettiğini' de iddia etti ve mahkemeye verdiği dilekçede güvenliğinden endişe ettiğini belirtti.

50 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Porto Riko'nun 'ensest suçlamaları' yasalarına göre; hakkındaki şoke edici iddialar doğruysa, şarkıcı elli yıla kadar hapis cezası alabilir.

AVUKATI KONUŞTU

Ricky Martin'in avukatı Marty Singer, olay hakkında konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bu iddiayı ortaya atan kişi, derin zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Ricky Martin elbette yeğeniyle hiçbir zaman cinsel ya da romantik bir ilişkiye girmedi; ve asla da girmez. İddialar sadece yanlış olmakla kalmıyor, aynı zamanda iğrenç de. Hepimiz bu genç adamın acilen ihtiyaç duyduğu yardımı almasını umuyoruz. Ama hepsinden önemlisi, bu korkunç davanın düşmesini dört gözle bekliyoruz."

"YARGI YOLUYLA YANIT VERECEĞİM"

50 yaşındaki ünlü şarkıcı ise, Twitter hesabından yayınladığı açıklamada şunları yazdı:

"Hakkımda verilen uzaklaştırma kararı tamamen yanlış iddialara dayanıyor. Bu yüzden yargı yoluyla yanıt vereceğim. Bu devam eden bir hukuki mesele olduğu için şu anda detaylı açıklamalar yapamıyorum. Gelen sayısız destek mesajları için minnettarım."

Hukuki sürecin 21 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

RİCKY MARTİN KİMDİR?

Ricky Martin (d. Enrique Martín Morales, 24 Aralık 1971, San Juan), dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı-şarkı yazarıdır. 1991 yılından beri solo kariyerine devam eden Martin, Grammy ve Latin Grammy ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görülmüştür.

Dünya çapında 55 milyon albüm satışıABD ve Latin müzik listelerinde 21 kez en iyi 10 şarkı içerisinde başarılı bir şekilde yer aldı, sekiz kere birincilik elde etti.Sanatçı 1990'lı yılların en başarılı erkek pop şarkıcılarından biridir. Ayrıca En İyi Erkek Pop Şarkıcı Ödülü de aldı. Taşıyıcı anne vasıtasıyla iki oğula sahip olan Ricky Martin, Mart 2010'da eşcinsel olduğunu açıklamıştır.

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