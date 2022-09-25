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Yeğen güldürdü!
Oyuncu Nehir Erdoğan ve yeğeni önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Erdoğan'ın yeğeni ile muhabirler arasındaki yaşanan anlar "Çocuktan al haberi" dedirtti.
Nehir Erdoğan, yeğeni için alışverişe geldiklerini söylerken muhabirlere, "Ben de konuşabilir miyim" diyen yeğeni, "Okulum için alışveriş yaptık. Sınıfta kötü çocuklar var. Bazılarını sevmiyorum" diyerek güldürdü. Ardından oyuncu durumu toparlamaya çalıştı.
YENİ TEKNE ALDIK!
Nehir Erdoğan, yeni sinema filmleri çektiklerini söyleyerek, "Dinlendik uzun süredir ben de özledim gibi. Her zaman her şey olabilir. Ben setlerde yaşayan bir insanım" diyerek yeni projeler olabileceğinin sinyallerini verdi.
Röportaj'ın sonunda Erdoğan'ın yeğeni "Yeni bir tekne aldık" diyince oyuncu, "Öyle bir şey yok. Küçük bir kayık aldık" diyerek güldürdü. Nehir Erdoğan'ın yeğeni ile muhabirler arasındaki yaşanan anlar "Çocuktan al haberi" dedirtti.
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