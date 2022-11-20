Yavuz Seçkin'den Bülent Ersoy'a olay sözler

Doğu Demirkol, Star TV'deki Alelade Show'unun yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Star Tv ekranlarındaydı.

YAVUZ SEÇKİN: BÜLENT ERSOY KORKU FİLMİ GİBİ

Yavuz Seçkin, Alelade Show'da "Bülent Ersoy'a en çok dayanan benim!" dedi ve ekledi: "İzzet Yıldızhan 1 bölüm, Mustafa Keser bir buçuk bölüm, ben 3 bölüm dayandım Bülent Ersoy'a"

Yavuz Seçkin "Hakikaten 3 program, Bülent Ersoy'la program yapıp 3'ü bulan benim. 3. bölümde ben programdan kalktım! Magazin tartışıyoruz, Bülent Ersoy bize istediğiniz gibi konuşun dedi. Biz konuşmaya başlayınca, bu konu hakkında size konuşmak düşmez deyince ben error verdim. Biraz da sesini yükseltti, Bülent Hanım korku filmi gibisiniz dedim, siz zat-ı aliniz bilirsiniz dedi, ben de çıktım. Ona en çok ben dayandım 3 bölüm" dedi.

