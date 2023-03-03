Yasmin Erbil Sevgilisi Yiğit Poyraz'la Aşk Pozu Verdi 

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, bir süredir birlikte olduğu Yiğit Poyraz'la aşk pozunu yayınladı. Ünlü sunucu, eski Survivor yarışmacısı Poyraz'la çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Erbil, Poyraz'la karesini paylaşıp, kalp emojisi koydu. Sunucu, daha sonra ise asansör pozunu yayınladı.