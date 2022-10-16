Yasmin Ebil'in Aşk Sorusuna Tepkisi Bakın Ne Oldu

Giyim mağazalarını gezen Yasmin Erbil, karşısında bir anda basın mensuplarını görünce yüzünü gizledi.

Ardından gülerek hızlı adımlarla yürümeye devam eden Erbil’e, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile yeni bir aşka başladığı haberleri soruldu. Soruyu duyar duymaz hızlı adımlarla yürüyen merdivenlerden çıkıp aşk sorularından kaçtı.



