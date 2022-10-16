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Yasmin Ebil'in Aşk Sorusuna Tepkisi Bakın Ne Oldu
Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Erbil aşk sorularına ise cevap vermek istemedi.
Giyim mağazalarını gezen Yasmin Erbil, karşısında bir anda basın mensuplarını görünce yüzünü gizledi.
Ardından gülerek hızlı adımlarla yürümeye devam eden Erbil’e, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile yeni bir aşka başladığı haberleri soruldu. Soruyu duyar duymaz hızlı adımlarla yürüyen merdivenlerden çıkıp aşk sorularından kaçtı.
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parçalı bulutlu
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|O
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|9
|18
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|12
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|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
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|8
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|9
|7
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|8
|6
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|9
|6
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|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|10
|23
|4. Chelsea
|9
|19
|5. M. United
|9
|16
|6. Newcastle
|10
|15
|7. Brighton
|9
|14
|8. Liverpool
|9
|13
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|10
|13
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|10
|13
|11. Fulham
|10
|12
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|10
|11
|13. Crystal Palace
|9
|10
|14. Everton
|10
|10
|15. Leeds United
|9
|9
|16. Aston Villa
|10
|9
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|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Leicester City
|10
|5
|20. Nottingham Forest
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|9
|25
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Atletico Madrid
|9
|19
|4. Real Betis
|9
|19
|5. Real Sociedad
|9
|19
|6. Athletic Bilbao
|9
|17
|7. Valencia
|9
|14
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|8
|12
|10. Rayo Vallecano
|9
|11
|11. Celta Vigo
|9
|10
|12. Mallorca
|9
|9
|13. Espanyol
|9
|9
|14. Sevilla
|9
|9
|15. Girona
|9
|8
|16. Getafe
|9
|8
|17. Real Valladolid
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|9
|6
|20. Elche
|9
|3