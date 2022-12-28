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Yasemin Özilhan ehliyeti kaptırdı
Yasemin Özilhan, alkollü araç kullanırken trafik çevirmesine takıldı. 0.70 promil alkollü olduğu anlaşılan Özilhan’ın ehliyetine el konuldu. İşte haberin detayları...
ALKOL ALDI, DİREKSİYONA GEÇTİ
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre: insanı İzzet Özilhan’la evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan’ın ehliyetini kaptırdığı ortaya çıktı. 3 Aralık’ta alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ünlü isim, Etiler’deki Koç Köprüsü çıkışında Trafik ekiplerinin rutin kontrolüne takıldı.
EHLİYETİNİ VERMEK İSTEMEDİ
Alkolmetreye üfleyen Yasemin Özilhan’ın 0.70 promil alkollü olduğu anlaşıldı.
Ehliyetini vermek istemeyen Özilhan, Arnavutköy Polis Karakolu’na götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Özilhan’ın ehliyetine 6 aylığına el konuldu.
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