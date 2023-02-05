Yasemin Allen Güzelliğinin Başına Bela Olduğunu İtiraf Etti

oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yasemin Allen , Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Ünlü, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Yasemin Allen'in röportajından bazı kesitler;

-Güzellik başına bela oldu mu?

Olmuştur muhtemelen. İnsanlar güzelsen merhametsiz davranıyor.

Neden?

Çünkü her şeyi çok kolay elde ettiğini düşünüyorlar ve bundan dolayı da sana karşı bileniyorlar. Sanki hayatın sana yapmadığı acımasızlığı yapmakla yükümlüymüş gibi hissediyorlar sanırım. Cezalandırmaya çalışıyorlar seni. Ben bunu kişisel algılamamayı öğrendim.

Sen bu merhametsizliğe maruz kaldın mı?

Okul yıllarımda çok zorbalık gördüm. Eli ayağı titreyen, yüzü kızaran, anksiyetesi ve heyecanı yüksek biriyim. Hassas ve insanların davranışlarındaki altmetinleri görebilen biri olunca da utanıyorsun işte bazen. Senin o kırılgan tavrını görüp, daha da üstüne gidip üzerinde güç oyunu oynamayı seviyorlar ve buna çok maruz kaldım. Bu sebeplerden ötürü kıvrak zekâlı olmak lazım bu hayatta. Ve dediğim gibi kişisel algılamamaya çalışmak...

Bu durum ilişkilere nasıl yansıyor?

Kontrol altında tutmaya çalışıyorlar mesela. Yanında güzel bir kadın ya da güzel bir adam varsa, insanların ona bakışından rahatsız olup sen o rahatsızlığını yanındaki kişiden çıkarıyorsan, sorun sende demektir.

Şimdi âşık mısın?

Değilim...

Sebep...

Âşık olmamamın sebebi sanırım RAM (bilgisayarın hafıza deposu) yetersizliği. Oraya harcayacak enerjim yok. Biraz bencil olmam gereken bir dönemdeyim diyebilirim.