Yasemin Allen'dan Şaşırtan Aşk İtirafı 

Yasemin Allen, Kanyon'da gerçekleşen Sevda Mecburi İstikamet galasına katıldı.

Tolga Güleç'ten ayrılıp eski sevgilisi Armağan Oğuz'la görüntülendiği için çıkan aşk iddialarına oyuncu, "Hiç öyle bir şey yok. Tek tabancayım. Canım arkadaşım o. Seneler önceydi. Çok güzel insandır. Hayatında ne isterse olsun. Güzel duygular besliyorum ona" dedi.

Allen, "Yeni yıla kalbiniz boş mu?" girdiniz sorusuna, "Kalbim boş değil. İnsanlara sevgi doluyum. Evet öyle soruyorsanız, öyle söyleyebiliriz" diyerek, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı.

2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.

Son olarak 'Olağan Şüpheliler' adlı dizide rol almıştır.