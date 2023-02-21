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‘Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’nin Düğün Tarihi Belli Oldu
“Yasak Elma” dizisindeki Yıldız karakteriyle yıldızı parlayan Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturuyor.
Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan ‘Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece ve Anadolu Efes sporcusu Buğrahan Tuncer’in düğün tarihi belli oldu. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Çift, 8 Haziran’da görkemli bir düğünle evlenecek.
İlişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çift, ilişkilerinin üçüncü yılında ayrılmış ama ayrılığa daha fazla dayanamayarak yeniden bir araya gelmişti.
Çift, mutlu ilişkilerini düğünle taçlandıracak.
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