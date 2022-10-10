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Yasak Elma’nın Tarcan’ından yeni dizi
Yasak Elma’nın Tarcan’ı Ali Yasin Özegemen yeni dizi anlaşması yaptı.
Yasak Elma dizisinde 'Popstar Tarcan' karakterini canlandıran Ali Yasin Özegemen yeni bir diziyle anlaştı.
Emre Bahadır Çırakoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Üs Yapım’ın yeni projesi “Kader Oyunları” dizisinde başrollerde yer alan oyuncu “Demir” karakterini canlandıracak. Yurt dışında yayınlanacak olan günlük dizinin çekimlerine start verildi.
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|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
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