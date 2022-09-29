Yasak Elma'nın Yıldızından Ayrılık Açıklaması

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, kadrosunda Alec Baldwin, Jamie Dornan, Christian Slater gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Amerikan suç draması Dr. Death dizisinin ikinci sezonunda yer alması için teklif aldı.

Aralık’ta başlayacak çekimler için Amerika’ya davet edilen oyuncunun dizi ve film çekimleri nedeniyle teklife ne cevap vereceği merak konusu olmuştu.

"YASAK ELMA'YI BIRAKMAYA NİYETİM YOK"

'Dr. Death' dizisininde rol alması için teklif aldığını doğrulayan Yılmaz, "Yasak Elma'da olmaktan çok mutluyum, bırakmaya niyetim yok. Programlar çakıştığından dolayı kabul etmedik" açıklamasını yaptı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır.

Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Şu sıralar Yasak Elma dizisinde boy gösteriyor.

Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.