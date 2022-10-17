Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Lübnan'dan ödülle döndü

Ortadoğu’nun en prestijli ödülleri arasında gösterilen “Murex D’or 2022 Ödülleri” 16 Ekim’de Beyrut’ta gerçekleşti.

Ekranların sevilerek izlenen dizisi “Yasak Elma”nın başrol oyuncusu Eda Ece, “Murex D'or” tarafından “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Törende yabancı basının sorularını yanıtlayan Eda Ece hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Eda Ece, sempatik tavırlarıyla gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

A46 Tuvanam imzalı elbisesi ve zarafetiyle göz dolduran Eda Ece takı seçimini ise Tiffany&Co’dan yaptı.

