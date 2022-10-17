Son Dakika

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Lübnan'dan ödülle döndü

 Başarılı oyuncu Eda Ece bu yıl düzenlenen “Murex D’or 2022 Uluslararası Ödülleri”nde ödül alan tek Türk oyuncu oldu. 

Magazin 17.10.2022, 18:13 17.10.2022, 18:42 Emrah
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece Lübnan'dan ödülle döndü

Ortadoğu’nun en prestijli ödülleri arasında gösterilen “Murex D’or 2022 Ödülleri” 16 Ekim’de Beyrut’ta gerçekleşti.

Ekranların sevilerek izlenen dizisi “Yasak Elma”nın başrol oyuncusu Eda Ece, “Murex D'or” tarafından “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Törende yabancı basının sorularını yanıtlayan Eda Ece hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Eda Ece, sempatik tavırlarıyla gecenin en dikkat çeken ismi oldu.

A46 Tuvanam imzalı elbisesi ve zarafetiyle göz dolduran Eda Ece takı seçimini ise Tiffany&Co’dan yaptı.
 

#Eda Ece #lübnan #ödül #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
17
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Karagümrük 9 9
13. Giresunspor 9 9
14. Sivasspor 10 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Ankaragücü 9 7
17. Antalyaspor 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Valencia 9 14
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3