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Yasak Elma Final mi Yapıyor?
Altı sezondur ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinin bu sezon sonu final yapması planlanıyordu. Yapımcı Fatih Aksoy’un hâlâ çok yüksek reytingler alan dizinin yedi sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi. İşte detaylar...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yasak Elma dizisi altı sezondur seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Disney Plus’ın hangi yeni projeleri aldığı konusunda da yeni bilgiler edindim. Platform aynı bünyede olan FOX’un fenomen dizisi Yasak Elma’nın filmini yayınlayacak. Geçen yaz çekilmesi planlanan proje ekip çok yorgun olduğu için bu yıla ertelenmişti. Medyapım’ın filmi bu yaz çekeceği konuşuluyor.
Öte yandan Yasak Elma’yla ilgili kulislerde bir de bomba bilgi dolaşıyor. Fenomen dizinin bu sezon biteceği açıklanmış, başta Eda Ece olmak üzere oyuncular da bu bilgiyi teyit etmişti. Ancak resmi bir bilgi olmamakla beraber duayen yapımcı Fatih Aksoy’un hâlâ çok yüksek reytingler alan dizinin yedi sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi.
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