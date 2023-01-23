Yasak Elma Final mi Yapıyor?

haberine göre; Disney Plus’ın hangi yeni projeleri aldığı konusunda da yeni bilgiler edindim. Platform aynı bünyede olan FOX’un fenomen dizisi Yasak Elma’nın filmini yayınlayacak. Geçen yaz çekilmesi planlanan proje ekip çok yorgun olduğu için bu yıla ertelenmişti. Medyapım’ın filmi bu yaz çekeceği konuşuluyor. Birsen Altuntaş'ınine göre; Yasak Elma dizisi altı sezondur seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.’ın hangi yeni projeleri aldığı konusunda da yeni bilgiler edindim. Platform aynı bünyede olan’un fenomen dizisi’nın filmini yayınlayacak. Geçen yaz çekilmesi planlanan proje ekip çok yorgun olduğu için bu yıla ertelenmişti. Medyapım’ın filmi bu yaz çekeceği konuşuluyor.

Öte yandan Yasak Elma’yla ilgili kulislerde bir de bomba bilgi dolaşıyor. Fenomen dizinin bu sezon biteceği açıklanmış, başta Eda Ece olmak üzere oyuncular da bu bilgiyi teyit etmişti. Ancak resmi bir bilgi olmamakla beraber duayen yapımcı Fatih Aksoy’un hâlâ çok yüksek reytingler alan dizinin yedi sezonu da çekmeyi düşündüğü öğrenildi.