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Yasak Elma Dizisinde Sürpriz İsim!

Ünlü oyuncu Burak Vega, ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'ya konuk oyuncu olarak katıldı. Burak Vega kimdir, bugüne kadar hangi projelerde rol aldı?İşte detaylar...

Magazin 26.10.2022, 12:03 26.10.2022, 12:21 arif hür
Yasak Elma Dizisinde Sürpriz İsim!

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu ve Şebnem Dönmez'in paylaştığı Yasak Elma dizisinde heyecan tam gaz sürüyor.

Genç oyuncu Burak Vega, Yasak Elma'ya konuk oyuncu olarak katıldı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce Çukur, Emanet ve Yemin dizilerinde canlandırdığı kötü karakterlerle tanınan Vega, son olarak geçtiğimiz pazartesi akşamı 151. bölümü ile yayınlanan Yasak Elma dizisinde "Ahmet" karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkan Vega'nın dizideki sahneleri sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Vega, başarılı performansıyla izleyiciden tam not aldı.

BURAK VEGA KİMDİR?

Burak Vega, 13 Mayıs 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Aslen Denizlilidir. İlköğretim ve lise eğitimlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Sadri Alışık Akademi'de temel oyunculuk ve kamera önü oyunculuk eğitimlerini aldıktan sonra Ayhan Işık, Yılmaz Gruda, Ayhan Eroğlu gibi isimlerden ileriye seviye oyunculuk eğitimlerini aldı.

İlk oyunculuk deneyimine Show Tv'de yayınlanan, izlenme rekorları kıran, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu Çukur dizisiyle başladı. Ardından Kanal D Arka Sokaklar, TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu, Kanal 7 Emanet ve Yemin dizilerinde dikkat çeken ve ilgiyle takip edilen rollerle izleyicinin karşısına çıktı.

#Biran Damla Yılmaz #Murat Aygen #Şevval Sam #Eda Ece #snob magazin #Burak Vega #Yasak Elma
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