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Yasak Elma Bitiyor mu? Eda Ece'nin Mesajı Kafa Karıştırdı
Eda Ece ve Şevval Sam'ın oynadığı altı sezondur devam eden Yasak Elma dizisinin yedinci sezonunun olacağı söyleniyordu. Ece'nin mesajı kafaları karıştırdı. İşte haberin detayları...
Eda Ece ve Şevval Sam'ın oynadığı altı sezondur devam eden Yasak Elma dizisinin yüksek reytingler nedeniyle önümüzdeki sezonda devam edileceği konuşuluyordu. Hatta dizinin gidişatından memnun olan yapımcı Fatih Aksoy, sezon sonu final yapmamayı planlıyordu.
Ancak Eda Ece, tüm planları suya düşürdü. Ece, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yedinci sezonda olmayacağını ima etti.
Ece bu tip haberlerin yer aldığı bir internet kullanıcısının göndersine, "7 yok. Allah olmayana versin" mesajını yazdı. Ece'nin bu mesajı sosyal medyacıları ikiye böldü. (Akşam)
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