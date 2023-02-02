Yasak Elma Bitiyor mu? Eda Ece'nin Mesajı Kafa Karıştırdı

Şevval Sam'ın oynadığı altı sezondur devam eden Yasak Elma dizisinin yüksek reytingler nedeniyle önümüzdeki sezonda devam edileceği konuşuluyordu. Hatta dizinin gidişatından memnun olan yapımcı Fatih Aksoy, sezon sonu final yapmamayı planlıyordu. Eda Ece ve'ın oynadığı altı sezondur devam edensinin yüksek reytingler nedeniyle önümüzdeki sezonda devam edileceği konuşuluyordu. Hatta dizinin gidişatından memnun olan yapımcı Fatih Aksoy, sezon sonu final yapmamayı planlıyordu.

Ancak Eda Ece, tüm planları suya düşürdü. Ece, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yedinci sezonda olmayacağını ima etti.

Ece bu tip haberlerin yer aldığı bir internet kullanıcısının göndersine, "7 yok. Allah olmayana versin" mesajını yazdı. Ece'nin bu mesajı sosyal medyacıları ikiye böldü. (Akşam)