Son Dakika
Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evlendi
Yargı dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak'la dünyaevine girdi.
Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinde Neva Hakime karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu ile meslektaşı Çağrı Çıtanak bugün nikah masasına oturdu.
Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak çiftinin düğününden ilk kareler geldi. Çiftin düğün davetinin her bir detayı özenle düşünülmüş.
Başak Gümülcinelioğlu Türkiye’de ilk defa kendisine tasarlanmış 3 aşamalı, Cihan Nacar tasarımı gelinlik giyerken, Çitanak ise Melik Kam tasarımı indigo mavi bir smokin tercih etti. Düğünün konsept renginin mavi tonları olduğu, aile ve yakın dostlarının da bu renk skalasına uygun giyindiği gözlerden kaçmadı.
Nikah şekerlerini doğayı koruma vakfı ve davetiyelerini ise Haçiko Derneği’ne bağışlayan çiftin iki köpeği de yanlarındaydı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
20
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|8
|15
|2. Bodrumspor
|8
|14
|3. Eyüpspor
|7
|14
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Boluspor
|7
|12
|6. Bandırmaspor
|7
|12
|7. Sakaryaspor
|8
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Chelsea
|8
|16
|5. Brighton
|7
|14
|6. Newcastle
|9
|14
|7. M. United
|7
|12
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|9
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|9
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Leicester City
|9
|7
|17. Southampton
|9
|7
|18. Crystal Palace
|7
|6
|19. Wolves
|9
|6
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Valencia
|8
|13
|6. Real Betis
|7
|15
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|7
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|8
|7
|14. Almeria
|8
|7
|15. Getafe
|7
|7
|16. Real Valladolid
|7
|7
|17. Espanyol
|7
|5
|18. Sevilla
|7
|5
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1