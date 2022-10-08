Yargı'nın Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak evlendi

Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinde Neva Hakime karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu ile meslektaşı Çağrı Çıtanak bugün nikah masasına oturdu.

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak çiftinin düğününden ilk kareler geldi. Çiftin düğün davetinin her bir detayı özenle düşünülmüş.

Başak Gümülcinelioğlu Türkiye’de ilk defa kendisine tasarlanmış 3 aşamalı, Cihan Nacar tasarımı gelinlik giyerken, Çitanak ise Melik Kam tasarımı indigo mavi bir smokin tercih etti. Düğünün konsept renginin mavi tonları olduğu, aile ve yakın dostlarının da bu renk skalasına uygun giyindiği gözlerden kaçmadı.

Nikah şekerlerini doğayı koruma vakfı ve davetiyelerini ise Haçiko Derneği’ne bağışlayan çiftin iki köpeği de yanlarındaydı.

