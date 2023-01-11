Yargı Bomba Gibi Geri Dönecek

Çekimleri Antalya’da yapılan Guy Ritchie’nin ‘Servet Operasyonu’ filminde bir mafya liderini canlandıran Kaan Urgancıoğlu, Jason Statham ile aynı projede yer alıyor.

Film hakkında konuşan Urgancıoğlu “Gurur verici böyle bir projede yer almak. Bu hafta filmimiz gösterime girecek. Ben henüz izlemedim. Merakla bekliyorum. Film İngilizce olduğu için Türkçe dublajımı da kendim yaptım. Kendimi seslendirmek tekrardan çok zormuş. Umarım becerebilmişimdir.” dedi.

Yargı dizisi hakkında da konuşan Urgancıoğlu “İki hafta ara verdik. Yargı gayet iyi gidiyor. Çalışıyoruz. Bomba gibi geri döneceğiz.” dedikten sonra basın mensuplarına teşekkür ederek mekana geri döndü.