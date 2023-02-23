Son Dakika

Yardımlarımız Hiç Bitmeyecek

AHBAP’ın Hatay’daki yardım çalışmalarına katılan ünlü isimler Gizem Karaca ve Hazal Subaşı, Nişantaşı City's'de görüntülendi. İki ünlü isim, ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve yardımlarının devam edeceğini söyledi. 

Magazin 23.02.2023, 18:10 23.02.2023, 18:17 Emrah
Yardımlarımız Hiç Bitmeyecek

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ünlü isimler asrın felaketi olarak nitelendirilen felaketin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kimi yardım kolisi hazırlıyor, kimi yemek dağıtıyor, kimi de depremzedelere moral ziyaretinde bulunuyorlar. 

Deprem bölgesine gidip, depremzedelere moral verip yemek dağıtan ünlü oyuncular Gizem Karaca ile Hazal Subaşı, Nişantaşı City's'de görüntülendi. 

“ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Gizem Karaca, "15-16 gündür elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelen gereken yardımları yapmak. Bu konuda bayağı başarı sağladık. Yaralar çok zor sarılacak farkındayım ama yardımlarımız hiç bitmeyecek" diye konuştu. 

“O İNSANLARIN NE YAŞADIĞINI BİZ ANLAYAMAYIZ”

Karaca, "Orada neler hissettiniz?" sorusuna, "Çok zor bir durum. O insanların ne yaşadığını biz anlayamayız. Bizim elimizden gelen, onlara gönderdiğimiz yardımları gereken köylere ulaştırmak, çadır kentte insanlara şifa olabilmek ve çocuklara sarılabilmek. Nasıl tam normale dönülecek ve iyileşilecek bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz" cevabını verdi.

Hazal Subaşı ise "Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. 
 

#gizem karaca #Hazal Subaşı #Magazin #deprem #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9