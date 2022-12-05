Yaptığı konuşma ile dakikalarca ayakta alkışlandı

Şarkıcı Tuğba Yurt, ''Kadının Gücü Var deyince aklınıza fiziksel güç gelmesin. Fiziksel güç kullanmak zayıf insanlara özgüdür. Kadın demek merhamet demek, sevgi demek, cesaret demek, azim demek, aile demek, yeniden doğmak demek. Tüm bunlar için güçlü olmak demek. Fiziksel güç kullanarak kadına, kediye, köpeğe eziyet eden, katleden insanların canice eylemlerinin son bulması için hepimize büyük görevler düşüyor. En başta da erkeklere... Bırakın gücünüzü yarıştırmayı, iyiliğinizi, sevginizi, kaç kişinin hayatına dokundunuz bunları yarıştırın. Yarıştırın ki bugünümüz, yarınımız güzelleşsin.'' dedi.

İki saat boyunca sahnede kalarak birbirinden güzel parçaları seslendiren başarılı sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir konser yaşattı.

