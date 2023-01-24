Yaprak Özdemiroğlu'ndan Şahmaran'a Gönderme

Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Şahmaran dizisinde göndermede bulundu. Yaprak Özdemiroğlu , başrollerini Serenay Sarıkaya,ve'in paylaştığı Şahmaransinde göndermede bulundu.

Sosyal medyada çoğunluk olarak eleştiri alan projeyi, geçtiğimiz günlerde Fazıl Say da göndermede bulunmuştu. Attila Özdemiroğlu'nun kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, Twitter'dan dizi hakkında yorumda bulundu. Ünlü oyuncu, "Hâlâ ülkede doğru dürüst senarist yok! Ne derinlik var, ne içerik, stilize her şey hâlâ bu ülkede dizi mizi yapılamaz, kariyerine sıfır katkısı olan işler! Şahmaran" dedi.

Cuma gününden beri Netflix'te yayında olan proje, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.