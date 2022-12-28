Yapımcıdan Ayça Ayşin Turan Açıklaması

Yürek Çıkmazı dizisiyle gündeme gelen iddiaya yapım şirketi Gold Film’den açıklama geldi.

Dizi teklifinin Alp Navruz’dan önce o dönem sevgilisi olan Ayça Ayşin Turan’a gittiği, Navruz’un senaryoyu beğenip Gold Film’e menajeriyle gidip işte yer almak istediği, bunu öğrenen Turan’ın da daha önce Navruz’la Ada Masalı'nda da beraber oynadıkları için projeden affını istediği öne sürüldü.

Gold Film’in patronu Faruk Turgut ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bugün çıkan haber tamamen asılsızdır. Yürek Çıkmazı dizisinin Avukat Zeynep karakteri için görüştüğümüz oyuncular arasında Ayça Ayşin Turan da vardı ancak kendisiyle bütçesel konuda anlaşamadık. Başından beri Alp Navruz’a göre partner seçimi yaptık ve İrem Helvacıoğlu’yla anlaştık. Alp Navruz’un da partner seçimiyle ilgili herhangi bir talebi olmadı. Ayrıca iki sevgiliyle birlikte çalışmanın dizinin ilerleyen bölümleri için risk teşkil etme ihtimalini de göz önüne alarak İrem Helvacıoğlu’yla çalışmayı daha uygun gördük."