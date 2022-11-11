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Yalın ayakla sevenlerini üzmüştü! Gerçek ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil, Kadıköy meydanında yalın ayak görüntülenmişti. Ünlü komedyen, TikTok videosu çekmek için yalın ayak, perişan haliyle Kadıköy'de görüntülendiği iddia edildi. Ancak işin aslı başka çıktı. İşte detaylar…
Şovmen Mehmet Ali Erbil'i Kadıköy meydanında yalın ayak görenler şaşkınlığını gizleyemedi. TikTok paylaşımlarıyla dikkatleri üstüne çekerken bu kez Kadıköy'de yalın ayak görüntülendi.
KADIKÖY'DE YALIN AYAK
TikTok çekmek için kendini yalın ayak sokağa atan Mehmet Ali Erbil'i pijamalarıyla görenler, "Mehmet Ali Erbil, TikTok için daha neler yapacak?" , "Hali içler acısı" yorumları yaptı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu kişinin Erbil'in benzeri olduğunu belirtti.
Mehmet Ali Erbil konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Ancak işin gerçeği ortaya çıktı. Son filminde hasta bir adamı canlandıran Erbil’in bu görüntüleri film çekiminden olduğu öğrenildi.
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