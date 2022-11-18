Son Dakika

Yalı Çapkını'nın Yıldızından Aşk İtirafı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisi gündemden düşmüyor. Dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in aşk açıklaması ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

Magazin 18.11.2022, 17:04 18.11.2022, 17:12 arif hür
Yalı Çapkını'nın Yıldızından Aşk İtirafı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer almayı başardı. 

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle dikkat çeken Mert Ramazan Demir, aşk açıklamasıyla sevenlerini şaşkına çevirdi.

"AŞKA İNANMIYORUM"

Şu sıralar hayatında kimse olmayan Mert Ramazan Demir, “Ben hayatta birini tanımakla ilgileniyorum. Birisiyle vakit geçirmekle ve o kişiyi çok yakından tanımakla alakadarım. Aşka inanmıyorum” dedi.

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan “Öğretmen” dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti. Netflix’te yayınlanan Ufo filminde boy gösterdi. Şimdilerde ise Yalı Çapkını dizisinde Ferit rolü ile izleyici ile buluşuyor.

Mert Ramazan Demir’in boyu 178 cm’dir. Kilosu ise 73 kg’dır. Burcu ise Yay.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
#aşk #Magazin #snob magazin #Mert Ramazan Demir #Afra Saraçoğlu #Yalı Çapkını
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4