Yalı Çapkını'nın Yıldızından Aşk İtirafı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer almayı başardı.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle dikkat çeken Mert Ramazan Demir, aşk açıklamasıyla sevenlerini şaşkına çevirdi.

"AŞKA İNANMIYORUM"

Şu sıralar hayatında kimse olmayan Mert Ramazan Demir, “Ben hayatta birini tanımakla ilgileniyorum. Birisiyle vakit geçirmekle ve o kişiyi çok yakından tanımakla alakadarım. Aşka inanmıyorum” dedi.

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan “Öğretmen” dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti. Netflix’te yayınlanan Ufo filminde boy gösterdi. Şimdilerde ise Yalı Çapkını dizisinde Ferit rolü ile izleyici ile buluşuyor.

Mert Ramazan Demir’in boyu 178 cm’dir. Kilosu ise 73 kg’dır. Burcu ise Yay.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.