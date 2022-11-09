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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ Bakın Ne Yaptı!

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Emre Altuğ, kimsesiz çocuklar için anlamlı bir yardımda bulundu. Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, kullanmadığı kıyafetleri bilinen bir ikinci el satış uygulaması üzerinden satışa çıkardı. İşte detaylar...

Magazin 09.11.2022, 12:51 09.11.2022, 14:11 arif hür
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ Bakın Ne Yaptı!

Sosyal medyadan duyuru yapan Emre Altuğ, satılan kıyafetlerin gelirinin kimsesiz çocuklara bağışlanacağını belirtti.

Son dönemde dizide gösterdiği oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Emre Altuğ’un bu paylaşımı kısa sürede hayranları tarafından büyük bir ilgi gördü.

EMRE ALTUĞ KİMDİR?

14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Emre Altuğ’un çocukluğu Levent ve Akatlar’da geçti. İlkokulu Şair Behçet Kemal Çağlar İlköğretim Okulu’nda bitiren Altuğ, liseyi ise Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladı.

Ortaokuldan yıllarından itibaren tüm ilgisi gitar, koro ve tiyatroya yönelen Emre Altuğ, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

90’lı yıllarda, dönemin ünlü sanatçıları olan Nilüfer, Sezen Aksu, Levent Yüksel ve Sertab Erener gibi isimlerle vokalistlik yapmaya başlayan Emre Altuğ, vokallik yaptığı sırada tiyatrodan da uzak kalmadı ve o dönem 3 sezon boyunca Haldun Dormen Tiyatrosu’nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı.

2000 yılı tiyatro sezonunda Haldun Dormen tarafından sahnelenen, başlıca rollerinde Selçuk Yöntem, Perihan Savaş, Nilgün Belgün ve Bülent Kayabaş’ın yer aldığı geniş bir kadroya sahip olan “Bir Kış Öyküsü” müzikalinde oynadı.

1998’de Topkapı Müzik’le ilk albümünü yapmak üzere anlaşan Emre Altuğ’un 2 yıl süren çalışmaları sonunda “İbret-i Alem” albümünü piyasaya sürdü. “İbret-i Alem”in 1999 yılındaki başarısıyla beraber, 100’den fazla konser veren Altuğ, Şırnak, Silopi’de verdiği konserle burada ilk konser veren sanatçı unvanını kazandı.

İlk albümünün ardından Arzu Yanardağ ve Mustafa Uğurlu’nun oynadığı “Asansör” filminde alan Emre Altuğı, aynı zamanda “Asansör” film müzikleri albümünde söz, müzik ve yorumu kendine ait olan şarkılarla yer aldı. Sonraları eski Türk filmlerinin yeniden çekilmesi projesinde rol alan sanatçı, “Halk Çocuğu” ve “Ağaçlar Ayakta Ölür” gibi filmlerde rol aldı.

Emre Altuğ, 2001 yılında Zonguldak’ta yaptı ve askerliğinin ardından Aralık 2002 yılında vizyona giren “Kolay Para” adlı sinema filminde başrolü Şebnem Dönmez ve Mustafa Uğurlu ile paylaştı.

Emre Altuğ en son yeniden çekilen Sihirli Annem dizisinde Sadık karakteri ile kamera karşısına geçmişti.

EMRE ALTUĞ EVLİ Mİ?

21 Şubat 2003 tarihinde “Sıcak” adlı ikinci albümünü, 2004 yılında da “Dudak Dudağa” adlı üçüncü albümünü çıkaran Emre Altuğ, 9 Ağustos 2008 tarihinde manken Çağla Şikel ile evlendi. Çiftin, 2009 yılında Hüseyin Kuzey ve 2012 yılında Uzay Tuncer adında iki erkek çocuk çocuğu dünyaya geldi.

Emre Altuğ ve Çağla Şıkel çifti 2015 yılında boşandı.

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