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Yalı Çapkını Oyuncusu Bakın Kim Çıktı!

Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından Ersin Arıcı’nın yıllar önce katıldığı bir televizyon programındaki anları sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Magazin 12.11.2022, 10:42 12.11.2022, 11:04 arif hür
Yalı Çapkını Oyuncusu Bakın Kim Çıktı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer almayı başardı. 

Yalı Çapkını dizisinde öne çıkan isimlerden Ersin Arıcı’nın eski hali sosyal medyada gündem oldu. 

YARIŞMAYA KATILMIŞ!

Yalı Çapkını'nın Abidin'i Ersin Arıcı'nın 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan 'İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel' adlı programa katılmış.

ARABA KAZANMAK İÇİN...

Araba kazanmak için yarışan Arıcı yarışmada zor anlar yaşadı. "Urfalıyam Ezelden" parçasını okumaya başlayan Arıcı'nın ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekti. Ersin Arıcı'nın çilesi bununla da bitmedi. Göğsünde tarantula gezen Arıcı şarkı söylemeyi bir an bile bırakmayarak azmini kanıtlamış oldu.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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