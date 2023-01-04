Yalı Çapkını'nın Yıldızı Bornozla Görüntülendi 

Dört yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılan Afra Saraçoğlu, Harbiye'de setine giderken objektiflere takıldı.



Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaşan oyuncunun, özel karavanında hazırlık yaptıktan sonra bornozuyla sokakta görüntülenmesi seti alarma geçirdi.



Kendisine eşlik eden görevlilerin görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı Saraçoğlu, hızlı adımlarla yakındaki bir binaya girdi.



Bu sırada basın mensupları ile set çalışanları arasında gerginlik yaşandı.

Saraçoğlu, Yalı Çapkını'nda Seyran karakterini canlandırıyor.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Afra Saraçoğlu Balıkesir Erdemitlidir.

ocuk yaşlardayken, annesi ile babası boşanınca annesiyle birlikte Antalya'da hayatını sürdürdü. Annesi bir gayrimenkul şirketinde çalıştı.

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı.

13 yaşında Antalya'da modellik yaparak çalışma hayatına atılan Afra Saraçoğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı 'İkinci Şans' filmiyle yaşadı.