Yalı Çapkını'nın O Sahnesi Tepki Çekti

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı ve'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını 'nın fragmanı olay yarattı.

Dizide Ferit Korhan'ın (Mert Ramazan Demir) sevgilisi Pelin'i (Buçe Buse Kahraman) yalıya getirmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ferit'in yalıya Seyran ile evliyken sevgilisi Pelin'i getirmesi bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu. Dizi hakkında, "Madem bu kızı eve getirecek cesaretin vardı niye dedenin karşısına çıkıp evleneceğim kız diye çıkarmadın da 19 yaşında bir kızın hayatını mahvettiniz" diyerek, tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, senaristlere de ateş püskürdü. Bazı kullanıcılar diziyi RTÜK'e şikayet etti.