Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir'den İtiraf!
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisi gündemden düşmüyor. Dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi" itirafında bulundu. İşte detaylar...
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi kısa sürede ekranların en sevilen yapımları arasında yer almayı başardı.
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle dikkat çeken Mert Ramazan Demir, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.
Muhabirlerle sohbet eden Demir, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi. Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" dedi.
"20 OCAK 2023'Ü BEKLEYİN"
Özel platformda yayınlanan Şahmeran dizisi hakkında da konuşan Mert Ramazan Demir, "Şahmeran'ı yaklaşık 1.5 yıl önce çektik. Fragmanını izledikten sonra çok başarılı bir iş olduğunu tekrar anladım. 20 Ocak 2023'de görücüye çıkacak" ifadelerini kullandı.
"BURAK İLE YAKIN ARKADAŞIZ"
Demir, "Şahmeran dizisinde birlikte rol aldığınız Burak Deniz ile aranız nasıl?" sorusuna da, "Burak ile çok yakın arkadaşız. Hatta 'Kal' dizisini birlikte izledik. Çok güzel bir iş çıkarmışlar" dedi.
MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?
Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.
2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan “Öğretmen” dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti. Netflix’te yayınlanan Ufo filminde boy gösterdi. Şimdilerde ise Yalı Çapkını dizisinde Ferit rolü ile izleyici ile buluşuyor.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|15
|34
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Pendikspor
|14
|25
|4. Keçiörengücü
|14
|25
|5. Boluspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Manisa FK
|14
|23
|8. Bodrumspor
|14
|22
|9. Bandırmaspor
|14
|21
|10. Sakaryaspor
|15
|19
|11. Altay
|14
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|14
|14
|16. Altınordu
|14
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4