Yalı Çapkını'ndan Büyük Başarı

Star’ın sevilen dizisi Yalı Çapkını, TİAK’ın verilerine göre “2022 En Çok İzlenen İlk 20 Dizi Film” kategorisinde Total’de ortalama 11,83 reyting ve 28,47 share alırken ABC1’de ise ortalama 11 reyting ve 25,46 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı.

Gaziantepli Korhan Ailesi’nin direği Halis Ağa’nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit’in evlenmesine karar vermesiyle gelişen olayları konu alan Yalı Çapkını, reytinglerdeki büyük başarısının yanı sıra sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yayınlanan her yeni bölümüyle çok konuşulmaya devam eden dizi, 2022’nin en dikkat çeken yapımlarından biri oldu.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.