Yalı Çapkını'ndan Bir Başarı Daha

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisi, izleyicilerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Dizi, dün akşam yayınlanan bölümüyle her üç kategoride de yine cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Star'ın sevilen dizisi Yalı Çapkını 15'inci bölümüyle Total’de 15.31, AB’de, ABC1’de ise 13,64 reytingle 30 Aralık Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu ve kendi rekorunu kırdı.

Dizinin son bölümünde Seyran’ın yalıdan ayrılmasına dayanamayan Ferit çareyi Kazımlara giderek onu kaçırmakta buldu. Seyran’ı çiftlik evine götüren Ferit; ona daha önce hiç yaşayamadığı yılbaşı gecesini armağan etti. Herkesi çiftlik evinde toplayan Ferit; küslüklerin de bitmesini sağlamış oldu.



Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.