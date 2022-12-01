Yalı Çapkını'nda Flaş Gelişmeler Yaşanacak!

OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanından detayları ve 10. son bölümünde yaşanan gelişmeleri haberimizde derledik. İşte Yalı Çapkını 11. bölümde yaşanacaklar...

"SEN NE ANLARSIN Kİ MUTLULUKTAN ACI LAZIM SANA"

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü heyecan ile beklenirken tanıtımda bazı detaylar gündeme geldi. İlk defa kameralar karşısına çıkan Seyran ve Ferit'in arasında geçen diyalog dikkat çekti. Ferit Seyran'a seni mutlu etmek için yapıyorum tüm bunları derken Seyran bunları yapmana gerek yoktu der ve bunun karşılığında Ferit "Sen ne anlarsın ki mutluluktan acı lazım sana cümlesini kurar."

"YAPTIĞIN HER ŞEY BENİ SEYRANIMA DAHA ÇOK BAĞLIYOR"

Seyran'a yakın olmak için yalıda işe başlayan Yusuf'un hareketleri Ferit'i kızdırır. Ferit, Yusuf'tan hesap sormaya gittiğinde "Yaptığın her şey beni Seyranıma daha çok bağlıyor" cümlesini duyar. Bunun karşılığında Ferit ise "Kork benden" yanıtını verir.

YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Suna, Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır.

Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder. Ferit'in, Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler.

Seyran'ın Yusuf'la olan geçmişi, Ferit'i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf'u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.