Yalı Çapkını'na Sürpriz Bir İsim Dahil Oluyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yalı Çapkını dizisi bu akşam 16. bölümüyle ekrana geliyor. Burcu Alptekin’in yönettiği dizinin kadrosuna son olarak Mine Tugay “Defne” rolüyle konuk olmuştu. Tugay’ın ardından arkadaşı Efe de diziye katılıyor.

Fırat Çelik ’in hayat vereceği Efe karakterini 17. bölümde göreceğiz. Yurt dışından gelen Efe, nefes nefes olayların yaşandığı Mehmet Barış Günger’le Erhan Tuncer’in yazdığı dizide ortalığı fena karıştıracak. Efe’nin yeni bir gelişme olmazsa yaklaşık 5 bölüm dizide kalması planlanıyor.