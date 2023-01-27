Yalı Çapkını'na Şok Gönderme

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizisine şok gönderme geldi. ve'in paylaştığı Yalı Çapkını sine şok gönderme geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Devrim Özkan ve Ertan Saban'ın başrolü paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde Ferit'e gönderme yapıldı.

Dizide Mustafa Açılan'ın canlandırdığı Araz karakteri Sevda kendisine “Kızlara yürüme rekoru sende zaten” deyince “Hayır, o rekor ben de değil başkasında… Okkey” cevabını veriyor. Araz karakterinin, "Okkey" demesi akıllara Ferit Korhan'ın dizide sık sık kullanmasını getirdi. Geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı karakterden rahatsız olduğu iddia edildiği için, diziden ayrılacağı söyleniyordu. Demir, projede dört kadınla birden yakınlaşmasından dert yandığını ve senaristlerden ricada bulunduğu da söyleniyordu.