Flaş HaberYalı Çapkını'na Şok Gönderme
Son Dakika
Yalı Çapkını'na Şok Gönderme
Son dönemin popüler dizileri arasında yer alan ve reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'na, Devrim Özkan ve Ertan Saban'ın başrolü paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinden gönderme geldi. İşte haberin detayları...
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisine şok gönderme geldi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Devrim Özkan ve Ertan Saban'ın başrolü paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yeni bölümünde Ferit'e gönderme yapıldı.
Dizide Mustafa Açılan'ın canlandırdığı Araz karakteri Sevda kendisine “Kızlara yürüme rekoru sende zaten” deyince “Hayır, o rekor ben de değil başkasında… Okkey” cevabını veriyor. Araz karakterinin, "Okkey" demesi akıllara Ferit Korhan'ın dizide sık sık kullanmasını getirdi. Geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı karakterden rahatsız olduğu iddia edildiği için, diziden ayrılacağı söyleniyordu. Demir, projede dört kadınla birden yakınlaşmasından dert yandığını ve senaristlerden ricada bulunduğu da söyleniyordu.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|19
|45
|2. Fenerbahçe
|19
|41
|3. Başakşehir
|19
|37
|4. Beşiktaş
|18
|35
|5. Trabzonspor
|19
|35
|6. Adana Demirspor
|19
|34
|7. Konyaspor
|19
|27
|8. Kayserispor
|19
|26
|9. Alanyaspor
|19
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Ankaragücü
|19
|22
|12. Giresunspor
|19
|21
|13. Gaziantep FK
|19
|19
|14. Kasımpaşa
|19
|19
|15. Antalyaspor
|18
|18
|16. Sivasspor
|19
|18
|17. Hatayspor
|18
|17
|18. İstanbulspor
|19
|15
|19. Ümraniye
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|41
|2. Samsunspor
|20
|38
|3. Keçiörengücü
|20
|36
|4. Bodrumspor
|20
|35
|5. Pendikspor
|20
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|19
|34
|8. Boluspor
|20
|33
|9. Sakaryaspor
|20
|31
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|20
|27
|12. Adanaspor
|20
|22
|13. Tuzlaspor
|20
|19
|14. Altay
|20
|18
|15. Erzurumspor
|20
|18
|16. Altınordu
|20
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
|19. Gençlerbirliği
|20
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
|17
|28
|7. Osasuna
|18
|28
|8. Athletic Bilbao
|18
|26
|9. Rayo Vallecano
|18
|26
|10. Mallorca
|18
|25
|11. Girona
|18
|21
|12. Valencia
|17
|20
|13. Espanyol
|18
|20
|14. Almeria
|18
|19
|15. Sevilla
|18
|18
|16. Getafe
|18
|17
|17. Celta Vigo
|18
|17
|18. Real Valladolid
|18
|17
|19. Cadiz
|18
|16
|20. Elche
|18
|6