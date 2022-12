Yalı Çapkını Hayranlarını Sevindiren Haber

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sevenlerini heyecanlandıran haber geldi. Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve reyting rekorları kıran projenin başrolleri Saraçoğlu ve Demir, Hello dergisi için kamera karşısına geçti. Hello Dergi'si, Instagram hesabından kapağın görselini yayınladı. İkilinin röportajları ve fotoğrafları yarın çıkacak dergide yer alacak.

Her bölümüyle adından söz ettiren projenin geçtiğimiz haftaki bölümünde Saraçoğlu ile Demir'in finaldeki öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu.

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Afra Saraçoğlu Balıkesir Erdemitlidir.

ocuk yaşlardayken, annesi ile babası boşanınca annesiyle birlikte Antalya'da hayatını sürdürdü. Annesi bir gayrimenkul şirketinde çalıştı.

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı.

13 yaşında Antalya'da modellik yaparak çalışma hayatına atılan Afra Saraçoğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı 'İkinci Şans' filmiyle yaşadı.

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan “Öğretmen” dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti. Netflix’te yayınlanan Ufo filminde boy gösterdi. Şimdilerde ise Yalı Çapkını dizisinde Ferit rolü ile izleyici ile buluşuyor.

Mert Ramazan Demir’in boyu 178 cm’dir. Kilosu ise 73 kg’dır. Burcu ise Yay.